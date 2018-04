Infoavond brandweer 07 april 2018

Op woensdag 17 april om 19 uur gaat in de brandweerpost Mesen, langs de Vier Koningenstraat, een infoavond door voor wie geïnteresseerd is om brandweervrijwilliger te worden. De brandweerzone Westhoek is immers op zoek naar nieuwe krachten. Geen sporthelden, maar wel gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen. Voor men zich kandidaat wil stellen, moet het Federaal Geschiktheidsattest (FGA) worden behaald. Op de infoavond geeft de brandweer meer info over de aanwervingsvoorwaarden, de procedures en de brandweeropleiding. De sessie staat open voor inwoners van Mesen, Nieuwkerke en Kemmel. Inschrijven kan via www.brandweerwesthoek.be.





