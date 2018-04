In één klap zes handelszaken erbij 21 april 2018

03u01 0 Mesen De stad Mesen heeft er zowaar zes nieuwe handelszaken bij. De zaakvoerders werden gisteravond in het stadhuis verwelkomd.

Het ging om Monique Degraeve (vakantiewoning), Nick Roelens (frituur Fritnick), Jordy Decuyper (autobedrijf Decuyper), Dorine Dewandel (café), Roland Roelandt en Nancy Flo (bakkerij) en Sven Wouters en Inge Briels (B&B Le Cloitre Saint-Joseph). Dat laatste koppel is afkomstig uit Antwerpen en verhuisde naar Mesen.





"We hebben even moeten zoeken naar een geschikt pand en zijn dan uiteindelijk in Mesen beland. Het is fantastisch en we zijn heel tevreden dat we de stap hebben gezet."





Burgemeester Sandy Evrard nodigde iedereen met plezier uit in het stadhuis. "Wij doen veel voor alle bevolkingsgroepen, maar wilden ook iets doen voor onze zelfstandigen, want we hebben die zeker nodig." (CMW)