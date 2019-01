Heel vlotte installatie gemeenteraad Mesen Christophe Maertens

03 januari 2019

08u03 0

Heel vlotte installatie gemeenteraad Mesen

Net als in Heuvelland legden woensdagavond in Mesen de gemeenteraadsleden de eed af bij de installatie van de gemeenteraad. “Ik ga van start met een nieuwe jonge ploeg, maar we zijn er helemaal klaar voor.”

“Het zijn jonge en dynamische mensen in mijn team”, zegt burgervader Sandy Evrard (48). De burgemeester haalde bij de laatste verkiezingen meer stemmen dan ooit, wat zijn vertrouwen sterkte. Het is de bedoeling dat Evrard, die op 1 april exact zestien jaar burgemeester was, nog verder doet tot hij zestig is. Dan zou hij in totaal 36 jaar aan politiek hebben gedaan. “Momenteel zijn we met het nieuwe college al anderhalve maand informeel aan het vergaderen. Iedereen kent al een tijdje zijn bevoegdheden en is dus al bezig met zijn of haar materie.” Voor Sandy Evrard is het ook belangrijk dat Kristof Veramme van RESPECT! een jonge partijgenoot meekrijgt. “Het zag er voor hem even niet goed uit, met twee van zijn kandidaten die afhaakten. Ik zie het echter volledig zitten om met die twee mensen samen te werken. Meer zelf, we gaan hen ook betrekken bij het opmaken van een beleidsplan.” Voor Sandy was de installatie een beetje emotioneel. Twee van zijn schepenen zijn kleinkinderen van politici waaraan de burgemeester de stiel leerde. “Ik begon 24 jaar geleden met voormalig burgemeester Jean Liefooghe, de grootvader van Maité. Ik legde toen mijn eed af bij hem. Ik heb ook acht jaar in schepencollege gezeten met Jean Deconinck. Die was mijn politiek voorbeeld. In de tijd liep Jean Leifooghe mij altijd terug als ik even over de schreef ging met de woorden ‘zo niet he, manneke’. Ik ga dat ook zeggen tegen mijn nieuwe schepenen en ze weten dat al (lacht). Het zijn allemaal jonge gasten en ze zullen wel eens zaken doen om te proberen. Ze weten echter dat ik hun leermeester ben en ik hen een beetje ga trainen.”

De partij MLM van burgemeester Sandy Evrard haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen met 475 stemmen (of 68,3 procent) zeven zetels binnen. Burgemeester Sandy Evrard, die ook voorzitter van de gemeenteraad wordt, kreeg 463 voorkeurstemmen achter zijn naam. Eerste schepen wordt de 34-jarige Kim Develter. Hij krijgt onder andere de bevoegdheden Sport, Toerisme, Onderwijs, Landbouw en Leefmilieu. Maité Hellem, goed voor 214 voorkeurstemmen, zal zich buigen over Cultuur, Jeugd, en Dierenwelzijn. Melanie Verdru (37), die tot nu al in de OCMW-raad zetelde, neemt de bevoegdheden Sociale Zaken, Huisvesting en Woonbeleid op zich. Verder zetelen voor de partij ook nog in de gemeenteraad: oud OCMW-voorzitter Guy Tancré (176 voorkeurstemmen), Cantal Ghesquiere (164) en Alien Lippinois (164). Voor de oppositiepartij RESPECT! is dat Kristof Veramme (154) en Evelyne Wybo (121). Oudgediende Patrick Florissoone blijft stadssecretaris.