Heel Mesen (of toch bijna) viert opening ontmoetingscentrum

In Mesen werd zondagavond het nieuwe ontmoetingscentrum officieel geopend, met een receptie waarop een groot deel van Mesen present tekende.

Het bestaande gebouw kreeg een volledige make-over. Het was dan ook een van de grootste projecten in Mesen.





Eerst werd de koer aangepakt. Op de binnenkoer ging een muur tegen de vlakte. Die werd vervangen door een houten muur uit duurzaam materiaal. Er kwamen nieuwe pannen op het dak en nieuwe ramen. Binnen werd een opslagplaats voor de verenigingen voorzien. De bar bleef bestaan, maar de zaal werd uitgebreid.





Met behulp van verschuifbare wanden kan de grote zaal in kleinere ruimtes worden verdeeld. Alles is met hout afgewerkt en uitgerust met led-verlichting. Aan de zijde van de François Deleustraat verdween de oude poort en kwam er een luifel. Het centrum heeft een capaciteit van 250 tot 300 mensen. Het nieuwe ontmoetingscentrum luistert naar de naam 't Oud Schooltje'. Die naam werd gekozen uit 35 voorstellen van de inwoners van Mesen. (CMW)