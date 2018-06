Gouden tip naar gestolen rallycaravan levert gratis tickets op 23 juni 2018

De organisatoren van de rally van Ieper zijn op zoek naar een gestolen caravan. Wie een gouden tip kan geven, krijgt een gratis ticket voor volgend jaar. De caravan werd eerder deze week in Mesen gestolen. De caravan maakte deel uit van het materiaal van de rally en verdween 's nachts. Organisator Alain Penasse bevestigt de diefstal. "Maar dat was voorlopig ook het enige minpuntje", aldus Penasse. "Verder verliep alles vlekkeloos en konden we de toeschouwers een mooi spektakel aanbieden." De politie van de zone Arro Ieper werd op de hoogte gebracht van de diefstal, maar de daders blijven voorlopig spoorloos. Het is niet de eerste keer dat er materiaal wordt gestolen van rally. Zo verdwenen er in 2016 twee banners op een kruispunt tussen Jonkershove en Houthulst. Ook toen loofde de organisatie een beloning uit. (DBEW/CMW)