Gestorven koppel pas na tien dagen ontdekt Buren slaan alarm, omdat licht in rijwoning ook 's nachts bleef branden HANS VERBEKE

07 maart 2018

12u41 5 Mesen Een echtpaar op leeftijd zonder kinderen is tien dagen geleden in hun huis in de Armentiersstraat in Mesen gestorven aan de gevolgen van een CO-intoxicatie. Buren sloegen uiteindelijk alarm, omdat ze geen beweging meer bemerkten in en rond de woning waar ook 's nachts het licht bleef branden.

Omdat het licht ook 's nachts bleef branden, verwittigde een buur van Gerard Vanhove en Simonne Termote, allebei 76, uit Mesen de voorbijwandelende echtgenoot van schepen Katelijn Poissonnier (MLM). Hij bracht z'n vrouw op de hoogte die de zaak aankaartte in het stadhuis. Daar werd beslist de politie te bellen. Via een buurwoning drongen de inspecteurs aan de achterzijde de rijwoning binnen van het echtpaar waar ze de lugubere ontdekking deden. In de keuken lag de bewoner op de grond. Zijn vrouw zat levenloos in een zetel in de woonkamer. De gaskachel brandde nog. De brandweer registreerde verhoogde CO-waarden in het huis. Een buurgezin werd kortstondig uit voorzorg even geëvacueerd maar mocht snel weer naar huis.





Uit het eerste onderzoek blijkt dat het echtpaar op leeftijd wellicht tien dagen geleden al, toen het bar koud was, overleed als gevolg van koolstofmonoxidevergiftiging. Gerard en Simone leefden op hun eentje. Hij kwam vrijwel alleen maar buiten om boodschappen te doen, vrijwel altijd bij Delhaize in Ieper. Zij liet zich nooit zien. Het koppel heeft geen kinderen. "Een spijtige zaak", zegt een neef, die ook in Mesen woont maar al tientallen jaren geen contact meer heeft met zijn oom en tante. "Tja, hoe gaat dat?", zegt de man. "Jaloezie in de familie, kletterende ruzie en voor je het weet praat niemand nog tegen elkaar en ben je twintig jaar verder. Maar desondanks: dit hebben ze niet verdiend."





Burgemeester Sandy Evrard (MLM) is er niet goed van. "Onbegrijpelijk dat dit kan gebeuren in onze kleine stad, waar iedereen iedereen kent. We hebben zoveel initiatieven voor ouderenzorg en beschikken over een burennetwerk waarbij mensen zich bekommeren over wie in hun omgeving woont. We moeten absoluut lessen trekken uit wat gebeurd is met Gerard en Simonne. Het is niet omdat zij zelf geen contact zochten met hun omgeving dat er omgekeerd geen inspanningen moeten gedaan worden."