Geen gemeenteraadsverkiezingen in Mesen? OPPOSITIELID KRISTOF VERAMME ZOEKT NOG KANDIDATEN VOOR LIJST CHRISTOPHE MAERTENS

06 april 2018

02u47 0 Mesen "Het is zeker de bedoeling om een lijst samen te krijgen, maar het zal niet gemakkelijk zijn." Dat zijn de woorden van Kristof Veramme van MDM in Mesen. Als de man er toch niet in zou slagen, dan lijken er geen gemeenteraadsverkiezingen nodig in de kleinste stad van het land.

Een oppositielid telt de gemeenteraad van Mesen momenteel: Kristof Veramme (42) van MDM, een partij met CD&V-achtergrond. De man was al acht jaar lid van de OCMW-raad en maakt nu al bijna zes jaar deel uit van de gemeenteraad. "Het is mijn bedoeling om opnieuw met een lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen te trekken", aldus Veramme. "Die is momenteel nog niet volledig, maar we hebben nog wat tijd, niet? Toch moet ik toegeven dat het geen gemakkelijke opdracht is. Bij de vorige verkiezingen was het al niet eenvoudig. Ik stond toen samen met mijn vrouw op de lijst en nog een ander koppel. Het worden nu mijn derde verkiezingen en we leven nu eenmaal in een kleine stad, zodat er geen overschot is aan kandidaten. Veel mensen zien het gewoon niet zitten om op een lijst te staan. Wie dat wél wil doen, mag mij altijd contacteren. Ik blijf in ieder geval strijdvaardig."





Nog twee legislaturen

Sandy Evrard (48), die al 16 jaar burgemeester is, hoopt dat de oppositie er wel degelijk zal opkomen. "Wij hebben onze lijst wel rond gekregen en er staan vijf vrouwen en zes nieuwkomers jonger dan 40 op", aldus de burgervader. "Ik wil nog twee legislaturen aan blijven, om op mijn 60ste te stoppen. Die nieuwe mensen zullen in het begin eerst gewoon meedraaien en ontdekken hoe de gemeentepolitiek in zijn werk gaat. Daarna kunnen we nadenken over een opvolger voor mij."





Evrard kan het best vinden met Veramme. "Als Kristof niet zou kunnen meedoen, wil ik bekijken om hem bij het beleid te betrekken als oppositieraadslid. Hoe dat precies zal moeten gebeuren, weet ik nog niet." Voor Kristof Veramme is het in principe niet nodig om een volledige lijst te hebben. Ook als die slechts deels ingevuld is, kan hij opkomen. "Trouwens, de inwoners van Mesen zullen sowieso naar de stembus moeten. Er zijn immers die dag ook verkiezingen voor de provincie", aldus nog de burgervader.