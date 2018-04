Evrard wil nog 12 jaar burgemeester blijven MLM-LIJST VOL JONGE KANDIDATEN OM OPVOLGING TE VERZEKEREN CHRISTOPHE MAERTENS

19 april 2018

02u35 20 Mesen Burgemeester Sandy Evrard (48) wil in Mesen nog twee legislaturen aan de macht blijven. Daarna wil hij de fakkel doorgeven. Dinsdagavond werd de nieuwe lijst voorgesteld, waarop heel wat jonge kandidaten prijken.

De Mesense burgemeester Sandy Evrard (MLM) wil op de leeftijd van 60 jaar stoppen als burgervader en hij bereidt nu al zijn opvolging voor. Dat is ook te zien aan de jonge lijst die Evrard dinsdagavond in zijn stad voorstelde. "Op de lijst staan slechts drie oudgedienden", aldus Sandy Evrard. "Dat zijn naast mij, Guy Tancré en Chantal Ghesquiere. We moesten dan ook op zoek naar nieuw bloed. Omdat ons bewonersaantal is gestegen, komen er bovendien twee kandidaten extra op de lijst." Evrard zegt wel blij te zijn dat zijn twee iets oudere collega's nog meegaan. "Want ervaring is natuurlijk ook nodig. De rest zijn allemaal jonge kandidaten tussen de 28 en de 36 jaar. Trouwens, we hebben meer vrouwen dan mannen op de lijst staan. Ik ben heel tevreden dat ik die ploeg samen heb gekregen." De burgemeester sprak aanvankelijk tien mensen aan met de vraag of ze op de lijst wilden staan. "Ik heb ze alle voordelen van aan politiek doen uitgelegd, maar ook meteen alle nadelen. Tevens gaf ik iedereen wat tijd om te beslissen. Zes van de tien bleken er wel voor te vinden om mee op de trein te stappen, wat mij wel verbaasde. Het is wel fijn te zien dat er zich nog zoveel jonge mensen willen inzetten voor de politiek."





In gareel

Het is de bedoeling dat de opvolger van Sandy Evrard uit de groep jongeren komt.





"Niet iedereen zal meteen schepen kunnen zijn of een groot mandaat krijgen, maar het is vooral de bedoeling dat ze de komende jaren veel leren om dan verder Mesen te kunnen besturen. Ondertussen gaan we ook wel zien wie de capaciteiten heeft." De burgervader beseft dat hij zijn jonge wolven een beetje in het gareel zal moeten houden. "Ik had toen ik jonger was ook wel mijn eigen visie die ik soms wou doordrukken en werd toen door de burgemeester of door een meer ervaren schepen met mijn voeten op de grond gezet. De nieuwe mensen moeten wel met een ding rekening houden: alles wat ze doen moet in het belang van de Mesenaars zijn."





Nieuwe lijst

Dat de MLM-lijst zo vroeg bekend wordt gemaakt, is volgens de burgemeester niet zonder reden. "De nieuwe mensen hebben op die manier nog zes maanden de tijd om zich gekend te maken in de stad, maar ook ik zal ze in die periode wel wat beter leren kennen", klinkt het. De namen op de lijst zijn: Sandy Evrard (48), Guy Tancré (65), Chantal Ghesquiere (65), Kim Develter (34), Aline Lippinois (28), Steven Deklerck (34), Melanie Verdru (36), Maité Hellem (30) en Elisha Leire (29). Ondertussen is de lijst van het enige oppositielid Kristof Veramme (MDM) nog niet rond. "Als het Kristof niet lukt om een lijst samen te krijgen, gaan we hem op een of andere manier toch betrekken bij het beleid", weet de burgemeester nog.