Evelyne Wybo wordt raadslid in Mesen Eric Flamand

15 december 2018

11u26 0

Coup de théatre in het kleine Mesen,waarbij Evelyne Wybo nu plots in de gemeenteraad zal zetelen vanaf 1 januari.Na de verkiezingen had de lijst respect twee verkozenen,Katelijn Poissonnier met 159 stemmen en Kristof Veramme met 154 stemmen.Vandaag vernemen we dat Katelijn Poissonnier haar mandaat niet zal opnemen,de volgende in de rij was dan Patrick Colson met 141 voorkeurstemmen,maar hij verzaakt ook aan het mandaat.Evelyne Wybo, die vierde eindigde zal wel haar verantwoordelijkheid nemen en zal dus zetelen in de Mesense gemeenteraad vanaf januari 2019.(EFW)