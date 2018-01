Ereburger Paddy Harte (86) overleden 02u34 0 Archief EFW Paddy Harte (rechts) met burgemeester Sandy Evrard tijdens zijn laatste bezoek aan Mesen in 2007.

In Mesen hangen de vlaggen halfstok: op 8 januari is ereburger Paddy Harte op 86-jarige leeftijd overleden. De man was, samen met Glenn Barr, de initiatiefnemer voor de realisatie van het Ierse Vredespark in Mesen, dat op 11 november 1998 werd ingehuldigd. Harte, geboren in Lifford in Ierland, was tussen 1961 en 1997 parlementslid. Hij is ook een tijdje staatssecretaris van Posterijen geweest. Toen hij met politiek was gestopt, was hij betrokken bij heel wat projecten, zoals het Vredespark. Paddy Harte kreeg voor zijn gemeenschapswerk erkenning in Ierland en ver daarbuiten. Glenn Barr, mede-initiatiefnemer van het Vredespark, stierf op 24 oktober vorig jaar. Ook hij was ereburger in Mesen. (CMW)