Duitse en Britse leerlingen ontdekken verleden

Mesen Duitse en Britse schoolkinderen trekken de komende dagen samen door de Westhoek om hun gemeenschappelijk verleden uit te spitten.

In het kader van een projectwedstrijd die vorig jaar door Peace Village in Mesen werd gelanceerd, vond gisteren een eerste project plaats. "Een Duitse school uit Heiligenhaus en een Britse school uit Basildon hebben samen het initiatief Never Forget op poten gezet", zegt directeur Matti Vandemaele van Peace Village. "Ze gaan vier dagen op pad om te graven in hun en ons gemeenschappelijk verleden. De bedoeling is dat ze eruit leren voor de toekomst."





Gisteren speelden de jongeren samen voetbal in het Flanders Peace Village in Mesen. Daarmee speelden ze de kerstbestanden na, waarbij de Duitse en geallieerde soldaten met elkaar verbroederden. Er werd ook een korte ceremonie gehouden in aanwezigheid van de Britse Ambassadrice Alison Rose. "Vijf jaar geleden lanceerde Peace Village een projectoproep waarbij we groepen die bij ons verblijven stimuleren om actief aan de slag te gaan met 'herdenken'. Groepen kunnen een ondersteuning krijgen tussen de 500 en 2.000 euro." (CMW)





