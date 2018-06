Diamanten huwelijk voor Michel en Noella 06 juni 2018

02u37 0

Michel Titeca en Noella Goudezeune vierden hun diamanten huwelijksverjaardag. Michel, ondertussen 83 jaar, huwde 60 jaar geleden met Noella, die 85 jaar is.





Beroepshalve was Michel schoenlapper, een stiel die vandaag zo goed als uitgestorven is.





Terwijl Michel de schoenen herstelde, runde Noella de schoenwinkel. De jubilarissen werden samen met hun vrienden en familie op het stadhuis ontvangen, waar ze door het Mesense stadsbestuur in de bloemetjes werden gezet.











(EFW)