Diamant voor Hubert en Yolande 15 mei 2018

Op 12 april 1958 gaven Hubert Menu en Yolande Pauwels elkaar het ja-woord. Zestig jaar later vierden ze dat in Mesen. Hubert werd geboren in 1931 in Wijtschate, maar liep school in Mesen. Later studeerde hij voor timmerman en ging ook aan de slag in die branche. Yolande werd geboren in Poperinge in 1932, maar verhuisde naar Dikkebus. Ze leerden elkaar kennen op de dansvloer van Herberg De Sterre. Na een tijdje traden ze in het huwelijk en gingen wonen in Mesen. Ze kregen drie zoons: Walter, Gilbert en Stephaan. Intussen zijn er acht kleinkinderen en vier achterkleinkinderen en er zijn er nog twee op komst.





(EFW)