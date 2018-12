Derde kerstmarkt te Mesen Redactie

Zondag laatstleden vond te Mesen ,in het cultureel centrum ‘t Oud Schooltje,de derde uitgave plaats van de Beerse Kerstmarkt,een indoor kerstmarkt ingericht door het Beerhoek Comité van Mesen.Diverse standen zorgden voor een gezellige kerstsfeer,een muziekbandje zorgde voor de muzikale noot en je kon je tegoed doen aan gluhwein, jenever of een kerstbiertje,vergezeld van een lekkere pannenkoek of een boerenworst. We bemerken de organisatoren van de kerstmarkt naast hun mascotte,de sneeuwman.