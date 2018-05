Derde editie Oxfam Peacewalker 15 mei 2018

In Mesen start zaterdag 19 mei de derde editie van de Oxfam Peacewalker. De Oxfam Peacewalker 2018 staat in het teken van de solidariteit met de vluchtelingen. Net als bij de vorige edities leggen de deelnemers in groepjes van vier 42.2 kilometer af. Ze krijgen daarvoor tien uur tijd. "Het parcours van de wandeling loopt door de Westhoek en begint en eindigt in Peace Village in Mesen", aldus Markus Neuman van Oxfam. "Dit jaar passeren de wandelaars ook langs de land-artinstallatie Coming World Remember Me aan de Palingbeek. Daarnaast liggen de Zillebekevijver, de Menenpoort in Ieper en de Franse monumenten op de Kemmelberg op de route." Rond de Peacewalker is een tentoonstelling opgezet over vluchtelingen uit de Westelijke Sahara. "De deelnemers krijgen een id-kaart van een vluchteling en aan de checkpoints wordt er dan info gegeven over 'hun' vluchteling." In de toekomst willen de organisatoren het evenement omvormen tot een vredesfestival. "Ook nu al focussen we meer op animatie aan de eindstreep", klinkt het. "Zo zal er theater te zien zijn en een concert van Radio Barba Orkestra. Daarnaast is er nog een verrassing." (CMW)