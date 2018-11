Den Beerhoek organiseert derde kerstmarkt 28 november 2018

02u27 0

Het bestuur van wijk Den Beerhoek in Mesen organiseert nu zondag voor de derde keer een Beere kerstmarkt. Die vindt vanaf 11 uur plaats in het vernieuwde ontmoetingscentrum in Mesen. De organisatoren zijn nog op zoek naar enkele standhouders voor hun gezellige kerstmarkt. Wie interesse heeft, kan terecht op het telefoonnummer 057/42.44.52 of kan mailen naar beerhoekmesen@gmail.com. De standplaatsen worden gratis aangeboden. (CMW)