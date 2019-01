Cursus ‘Tablet voor beginners’ Christophe Maertens

23 januari 2019

Op maandag 29 april, 6 en 13 mei 2019 vindt er in Cultuurhuis in Mesen een cursus ‘Tablet voor beginners’ plaats. “De technologie blijft vooruit gaan en we zien meer en meer tabletcomputers in het straatbeeld verschijnen”, klinkt het bij de organisatoren. “Maar wat is dat nu juist een tabletcomputer, wat kunt u hiermee doen? En wat is de meerwaarde hiervan? We bekijken de tabletcomputer van dichtbij en proberen al de eerste stappen uit voor het werken met een tablet.” Dat wordt allemaal uitgelegd in de lessenreeks in Mesen. “Tijdens de eerste twee lessen bekijken we de tablet en gaan na waarvoor de knopjes dienen en op welke manier we gebruik moeten maken van het touchscreen of aanraakscherm. Daarna gaan we al enkele basis-applicaties van dichter bij bekijken. In de derde les wordt er dieper ingegaan op het aankopen van nieuwe applicaties alsook het gebruik van de camerafunctie van de tablet.” De prijs voor de lessenreeks is 20 euro en er worden maximum 10 mensen toegelaten. Inschrijven is betalen op het rekeningnummer van Vief West-Vlaanderen vzw BE25 3800 8087 9782 met mededeling 747000 Vief Mesen – 290419 – NM. Vief is een liberale sociaal-culture vereniging voor ouderen.