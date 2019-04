Clarebout Potatoes wil mee nadenken over vrachtwagenellende in Mesen: “Maar concrete oplossingen moeten van de overheid komen” Christophe Maertens

18 april 2019

18u23 0 Mesen Het bedrijf Clarebout Potatoes uit Nieuwkerke stelt dat het mee wil zoeken naar oplossingen voor het zware verkeer dat door Mesen rijdt. “Maar omdat dit over een gewestweg gebeurt, is de overheid verantwoordelijk.”

Sandy Evrard, de burgemeester van Mesen, liet metingen uitvoeren naar zwaar verkeer in zijn stad. De resultaten bleken hallucinant. Per jaar rijden er 91.000 vrachtwagens door Mesen, of zo'n 300 per dag. De burgemeester wil dat dat stopt. Voor de oorzaak wijst hij onder andere naar het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes. Veel van de vrachtwagens zijn immers van dat bedrijf afkomstig, dat vestigingen in Nieuwkerke en Waasten heeft. “Het doorgaand verkeer in Mesen is geen nieuw gegeven”, zegt Jan Poté van Clarebout Potatoes. “De weg waarvan sprake is (de Komenstraat, red.), is een gewestweg die langs huizen passeert en waar onze vrachtwagens al heel lang langsrijden. Een gewestweg is per definitie een weg om doorgaand verkeer mogelijk te maken. De afgelopen jaren is, zoals op elke weg in Vlaanderen en België, de trafiek toegenomen. Weginfrastructuur en ruimtelijke ordening zijn politieke verantwoordelijkheden, dat wil zeggen dat de overheid bepaalt langs waar een gewestweg loopt. Hetzelfde geldt voor het verlenen van bouwvergunningen voor huizen en scholen langs die gewestweg.” Het bedrijf zegt oplossingen te willen bekijken. “Maar de concrete oplossingen moeten van de overheid komen, net omdat het haar bevoegdheid en verantwoordelijkheid is.”