Brandweer viert 150ste verjaardag 20 augustus 2018

Mesen De brandweer bestaat 150 jaar en besliste om die jubileum te vieren met een opendeurdag.

"We bestaan 150 jaar en vonden dat wel eens het moment om een opendeurdag te geven", zegt postoverste van Mesen, kapitein Marc Debraeve. De brandweer van Mesen maakt ondertussen deel uit van de brandweerzone West. "We hebben verschillende collega's uit de zone uitgenodigd om hier een demo te komen geven, zoals redding op grote hoogte." De brandweerpost van Mesen telt 18 brandweerlieden. "Het aantal is niet het probleem, het is de beschikbaarheid van de mannen", aldus de kapitein. "Het wordt inderdaad steeds moeilijker om mensen te vinden, de proeven worden steeds maar moeilijker."





Op de opendeurdag waren enkele oude brandweerwagens te aanschouwen. Een daarvan was een Amerikaans legervoertuig dat in de jaren vijftig werd omgebouwd tot brandweerwagen (CMW)