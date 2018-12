Bosklappers Mesen fietsen met 1000 € naar Warmste week! Eric Flamand

23 december 2018

Deze morgen om 9 u stipt zijn de Mesense Bosklappers , in een gietende regen,vertrokken met de fiets richting Puyenbroeck.Ze gaan er een cheque gaan afgeven van 1000 € tvv. Fiola,een vereniging die in een begeleiding en ondersteuning voor minder mobiele mensen voorziet.Die 1000 € werden verzameld tijdens hun septemberactiviteit,een rondrit voor wielertoeristen in en rond het kleinste stadje van het land.Ze vertrokken aan het Peace Village hotel te Mesen en werden er uitgewuifd door burgemeester Evrard en sympathisanten.(E.F.W)