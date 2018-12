Bevoegdheden nieuwe schepenen gekend Christophe Maertens

04 december 2018

08u42 0 Mesen In Mesen heeft burgemeester Sandy Evrard (MLM) het schepencollege voorgesteld. “We hebben een bijna volledige nieuwe ploeg”, zegt de burgemeester.

Eerste schepen wordt Kim Develter (34). “Ik ben nieuw in de politiek”, zegt hij. “Maar ik was gecharmeerd door het project van onze burgemeester.” De schepen krijgt onder andere de bevoegdheden Sport, Toerisme, Onderwijs, Landbouw en Leefmilieu.

Maité Hellem (31) is ook een nieuwkomer in de politiek, maar deed wel ervaring op als voorzitter van de jeugdraad. Maité zal zich onder andere over Cultuur, Jeugd, en Dierenwelzijn buigen.

Derde nieuwkomer is Melanie Verdru (37), die tot nu al in de OCMW-raad zetelde. Zij neemt bevoegdheden Sociale Zaken, Huisvesting en Woonbeleid op zich. Oudgediende Patrick Florissoone blijft stadssecretaris.

“We zijn al een paar keer samen gekomen om ons als team in te werken”, zegt Sandy Evrard, die zichzelf opvolgt als burgemeester. “We gaan dan ook als een team onze stad besturen en we kijken er alvast naar uit.”