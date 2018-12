Alweer recordjaar voor Peace Village: 26.000 overnachtingen (al is het nu bang wachten op gevolgen Brexit) Christophe Maertens

10 december 2018

15u56 0 Mesen Peace Village in Mesen heeft dit jaar 26.000 overnachtingen in de boeken kunnen schrijven. “Dat zijn er nog eens 1.000 meer dan het vorig recordjaar 2017”, aldus directeur Matti Vandemaele.

“De bezetting was dit jaar internationaler dan ooit”, klinkt het. “Dankzij onder meer het project 18 in 18 hebben we dit jaar gasten kunnen ontvangen uit veertig verschillende landen. Zo’n 25 procent kwam uit België en de helft kwam uit het Verenigd Koninkrijk. Er waren dit jaar ook bezoekers uit verre landen zoals Trinidad, Tobago en Peru.”

In 2013, het referentiejaar voor de start van de herdenkingen, waren er 13.500 overnachtingen in Peace Village. “Nu klokken we af op 26.000, bijna een verdubbeling”, zegt Vandemaele. “Als we de periode 14-18 overschouwen, dan waren er in de vijf herdenkingsjaren in totaal 111.000 overnachtingen. Wat opvalt is dat de groep binnenlandse toeristen even sterk gestegen is als de groep buitenlandse gasten. De verhouding is gedurende de hele herdenkingsperiode 75 procent buitenlandse en 25 procent binnenlandse gasten gebleven. De herdenking van WOI blijft de voornaamste drijfveer voor de groepen die in Peace Village overnachten.”

Educatieve projecten

“Omdat we niet alleen een hostel willen zijn, hebben we de afgelopen jaren heel wat educatieve projecten op poten gezet. We hadden drie edities van de Global Peace Games met jongeren uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Italië en België, we hadden het project ‘18 in 18’ met 18-jarigen uit 40 verschillende landen en we hadden onze eigen versie van de 30.000ste Last Post. Daarnaast hebben we heel wat van onze groepen een plek kunnen geven in het kader van bijvoorbeeld herbegravingen van soldaten en de opgravingen van Dig Hill 80 in Wijtschate.”

Brexit

Peace Village maakte eerder een prognose voor de periode 2014-2020. “Met de gegevens die we vandaag hebben, kunnen we voorspellen dat we ook in 2019 nog boven de 20.000 overnachtingen zullen uitkomen. Helaas zijn er een aantal factoren die mogelijk roet in het eten kunnen gooien, zoals de Brexit. De onzekerheid speelt de groepen uit het Verenigd Koninkrijk parten. Daarnaast zal een extra paspoortcontrole de bestaande reisschema’s overhoop halen. We ondervinden op dit moment nog geen negatieve gevolgen, maar er moet snel duidelijkheid komen.”

“Ten slotte valt ook de provinciale subsidie voor scholen met WOI-projecten weg. We hopen alvast dat de nieuwe deputatie de subsidie opnieuw opneemt, zodat de West-Vlaamse scholen kunnen blijven Vredesklassen organiseren.”