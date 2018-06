All Blacks wonen herdenkingsplechtigheid bij 08 juni 2018

Rugbyspelers van de All Blacks Sevens woonden gisteren in Mesen een herdenkingsplechtigheid bij op het New Zealand National War Memorial. De plechtigheid vond plaats ter gelegenheid van de 101ste verjaardag van de Slag van Mesen. "De rugbyspelers zijn net bezig met een tornooi in Frankrijk en maakten van de gelegenheid gebruik om naar Vlaanderen te komen", aldus Freddy Declerck, die de groep als gids op sleeptouw nam. Na de plechtigheid trokken de sporters naar Nine Elms British Cemetery in Poperinge waar het graf van David Gallaher ligt. "Die man was de captain van de All Blacks die in 1905 een tour rond de wereld maakten. Ze verloren toen slechts een wedstrijd tegen Wales. Tijdens WO I kwam de man hier om het leven." Scott Curry, een van de rugbyspelers, vond het in ieder geval fijn om deel te nemen aan de uitstap. "Het is de eerste keer dat ik in België ben en op het eerste gezicht ziet het er wel leuk uit." Samen met teamgenoot Tim Mikkelson legde de Nieuw-Zeelander een krans neer bij het momunent in Mesen. Rugby Seven is een variant van het rugby dat wordt gespeeld met zeven in plaats van met 15 spelers. Wendbaarheid en snelheid zijn van groot belang in de sport.





(CMW)