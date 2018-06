500 toeschouwers voor doortocht rally 23 juni 2018

De Rally van Ieper is gisteren om 16.20 uur in de Kattenstad uit de startblokken geschoten na de shakedown donderdagavond in Nieuwkerke. Onder een stralende zon werden er KP's gereden in onder meer Dikkebus, Dranouter en ook, net zoals vorig jaar, in Mesen. De piloten moesten zich door een parcours op de markt van Mesen werken. "Ik schat dat er zeker 500 toeschouwers waren", zegt burgemeester Sandy Evrard. "Misschien iets meer dan vorig jaar. Het was dan ook ideaal weer voor de rally. De sfeer zat er in ieder geval in." De wagens maakten twee doortochten in de stad. Een eerste in de vooravond en een tweede enkele uren later. Vandaag trekt de rally nog naar Vleteren, waar een nieuwe chronorit wordt gereden, om dan te eindigen met de klassiekers Watou en Westouter-Boeschepe. (CMW)