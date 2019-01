2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Christophe Maertens

04 januari 2019

08u34 0

Mesen start met een bijna volledig nieuwe ploeg. Naast vaste waarde burgemeester Sandy Evrard (MLM) - hij behaalde in oktober een prachtresultaat met 463 stemmen - komen Kim Develter (34), Maité Hellem (31) en Melanie Verdru (37) in het schepencollege. “Het was de vijfde keer dat ik meedeed aan verkiezingen en ik ben telkens vooruit gegaan”, glundert burgemeester Evrard. “Dat wil zeggen dat de mensen me graag hebben.”

Evrard en zijn nieuwe schepenen staan al weken te popelen om erin te vliegen. “We hebben al een paar weken informeel vergaderd om ons voor te bereiden op deze nieuwe legislatuur”, vertelt de burgemeester. “We zijn dus zeker niet van nul begonnen.”

Het eerste waar het nieuwe schepencollege zich wil over buigen, is mobiliteit. “We gaan daarvoor samenzitten met de omliggende gemeenten en de provincie”, gaat de burgemeester verder.

Daarnaast gaat het stadsbestuur het rampenplan herbekijken. “Dat is iets dringend, dus we mogen dat niet laten liggen. Maar zowel de nieuwe gemeenteraad als het bijzonder comité zijn er klaar voor. Er wordt al volop gewerkt en ik heb de indruk dat iedereen supergemotiveerd is. We gaan er dan ook samen voor, als een ploeg”, besluit de burgemeester.

← Terug