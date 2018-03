"Zorg voor elkaar is zeer belangrijk" BURGEMEESTER WIL LESSEN TREKKEN UIT ONOPGEMERKT DUBBEL OVERLIJDEN HANS VERBEKE

08 maart 2018

02u41 0 Mesen Er moeten in Mesen nog meer inspanningen gedaan worden om verdoken problemen of abnormale situaties bij inwoners op te merken. Dat zegt burgemeester Sandy Evrard (MLM) na de CO-dood van een koppel uit de Armentiersstraat. "Hun overlijden had allicht niet vermeden kunnen worden maar het is onaanvaardbaar dat het zo lang duurt voor het werd opgemerkt." Toch wijst Evrard niemand met de vinger.

De stoffelijke overschotten van Gerard Vanhove en Simonne Termote uit Mesen, beiden 76 jaar oud, werden eergisteren gevonden nadat een buurvrouw de echtgenoot van schepen Katelijn Poissonnier (MLM) had aangesproken. De buurvrouw vond het raar dat er al flink wat dagen geen beweging meer was in en rond de woning maar dat het licht wel altijd bleef branden.





Gaskachel

Het was de politie die de lichamen vond. Gerard Vanhove lag in de keuken op de grond, zijn vrouw zat levenloos in een zetel in de woonkamer. De gaskachel brandde nog. Het koppel overleed aan de gevolgen van een koolstofmonoxidevergiftiging.





Burgemeester Sandy Evrard (MLM) was er ook gisteren nog niet goed van.





"Onbegrijpelijk dat dit kan gebeuren in onze kleine stad, waar iedereen iedereen kent. We hebben zoveel initiatieven voor ouderenzorg en beschikken over een burennetwerk waarbij mensen zich bekommeren over wie in hun omgeving woont. We moeten absoluut lessen trekken uit wat gebeurd is met Gerard en Simonne."





"Het klopt dat zij zelf met niemand contact wilden. Behalve de dokter en de kinesist lieten ze niemand toe in hun woning. Dat maakt het moeilijker om eventuele problemen op te merken en aan te pakken. Hun overlijden was misschien niet te voorkomen maar het is absoluut niet goed te praten dat het zolang onopgemerkt bleef. Daarom zullen we vanuit de stad inspanningen doen om een nog beter zicht te krijgen op bewoners met problemen. Het makkelijkst is natuurlijk dat ze zich zelf aanmelden maar uit de praktijk weten we dat zoiets lang niet altijd gebeurt. Dus moeten we zelf de baan op: zorgverstrekkers, dokters, kinesisten, thuisverpleegsters maar ook de gewone mens in de straat met aandacht voor zijn omgeving."





Uitvaart

De uitvaart voor Gerard en Simonne is nog niet geregeld. Het echtpaar had geen kinderen. In Ieper woont wel een broer van Gerard maar die heeft al enkele tientallen jaren geen contact meer met het koppel. "Desnoods zullen wij als stadsbestuur overleggen met het OCMW om voor een waardige uitvaart te zorgen", besluit Sandy Evrard.