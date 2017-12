"Vredesbeiaard moet en zal weerklinken" STADSBESTUUR GEEFT TOELAGE VAN 20.000 EURO VOOR HERSTELLING CHRISTOPHE MAERTENS

02u50 32 Foto Eric Flamand Eddy Menu van de kerkfabriek en burgemeester Sandy Evrard bij de beiaard. Mesen De vredesbeiaard zal in februari opnieuw weerklinken. De stad geeft een toelage van 20.000 euro aan de kerkfabriek om de beiaard te laten herstellen. "Want een vredesstad met een kapotte vredesbeiaard, dat kan toch niet?", zegt burgemeester Sandy Evrard. De kerkfabriek moet nog zo'n 10.000 euro bijpassen.

De gemeenteraad van Mesen heeft een uitzonderlijke toelage goedgekeurd voor het herstel van de vredesbeiaard. Die ligt sinds april dit jaar stil door bliksemschade. Er zijn een zestiental printplaten kapot, waardoor niet alle klokken kunnen gebruikt worden. De installateur van de beiaard, het bedrijf Meridiaan uit Menen, schakelde alles uit. Dat betekende het tijdelijke einde van een beiaard met een geschiedenis. In het verleden zorgde de vzw Nieuwe Rederijkerskamer voor het onderhoud van de beiaard. De vzw werd opgericht door Mesenaar Albert Ghekiere, de grote bezieler van de beiaard in de Sint-Niklaaskerk. De beiaard werd in 1986 opgehangen in de kerk nadat paus Johannes Paulus II de grootste klok had gezegend tijdens zijn bezoek aan Ieper. Tot aan zijn dood bleef Ghekiere zich inzetten voor de beiaard. Daarna werd de vzw ontbonden en ging het overgebleven geld van de vereniging, aanvankelijk bedoeld om de beiaard te onderhouden en te herstellen, naar drie Mesense verenigingen: Okra, de Koninklijke Fanfare en het Geschiedkundig Museum.





Dringend

"De beiaard is dringend aan onderhoud toe", aldus burgemeester Sandy Evrard (MLM). "Het lijkt ons ook opportuun dat onze stad, die toch heel wat buitenlandse bezoekers over de vloer krijgt, een werkende beiaard heeft. We willen ons profileren als een vredesstad en zouden dan een vredesbeiaard hebben die niet werkt, dat kan toch niet? Daarom steunen we de kerkfabriek met een buitengewone toelage voor het herstel van de vredesbeiaard", klinkt het. De stad wil twee derden van de totale kosten betalen, met een maximum van 20.000 euro. "De kerkfabriek liet al een prijsofferte opmaken. Ze zouden zelf maximaal 10.000 euro moeten bijdragen. Daarvoor zouden ze een potje hebben. Voor we hen betalen, zullen we natuurlijk wel de facturen moeten krijgen", aldus nog de burgervader.





"We zijn heel blij dat de beiaard zal worden hersteld", aldus diaken Dirk Verschoore. "We hebben ondertussen via verkoop van poppykaarsen en giften 10.500 euro verzameld om alles te herstellen, maar dat bedrag is inderdaad niet voldoende. Daarom hebben we bij het stadsbestuur aangeklopt. Nu alles goedgekeurd is, schat ik dat tegen februari volgend jaar de beiaard eindelijk weer zal werken."