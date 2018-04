"Toerisme biedt veel mogelijkheden" 27 april 2018

De 41-jarige Kristof Malesys heeft de woning van zijn ouders in de Waastenstraat 8 in Mesen omgevormd tot een mooie vakantiewoning. "Mijn overgrootvader heeft dat huis nog gebouwd, maar we hebben het nu volledig vernieuwd", klinkt het bij de moeder van Kristof, Monique Degraeve (63). "We kunnen drie slaapkamers aanbieden en er is een keuken en een living. Het is niet superluxueus, maar alles is nieuw en kraaknet en we zijn met alles in orde. Ook de tuin werd heraangelegd. Er is een mooie vijver en er is ook een prachtig uitzicht over de streek." Kristof is momenteel bezig met de laatste werken. Normaal gezien kan je binnen een maand al reserveren.