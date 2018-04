"Prijzen liggen hier stuk lager dan elders" 27 april 2018

Jordy De Cuyper (30) heeft een autobedrijf geopend langs de Ieperstraat. "Het bedrijf bestaat uit een garage, die ik uitbaat, en een pompstation, dat mijn vriendin Chabély Defraeye voor haar rekening neemt", klinkt het. "Iedereen kan zich hier met zijn wagen aanbieden voor een onderhoud en herstellingen. Ook verkoop ik tweedehandswagens en nieuwe auto's. Elk type wagen kan je hier op bestelling krijgen, maar we hebben er ook op stock." Het koppel is afkomstig uit Ooigem, maar toen de locatie te koop stond, twijfelden ze niet. "De prijzen liggen hier een stuk lager dan de prijzen in de regio vanwaar we afkomstig zijn", aldus de garagehouder. "En ik heb er nog geen spijt van dat we naar hier zijn verhuisd."