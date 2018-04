"Prachtige streek en zó rustig, Antwerpen nog geen seconde gemist"" 27 april 2018

Sven Wouters (44) en Inge Briels (40) hebben het drukke Antwerpse district Merksem ingeruild voor het rustige Mesen. Sinds twee weken zijn ze de nieuwe uitbaters van de B&B in de Oude Kerkhofstraat, Le Cloître St. Joseph. "We zijn van de grootste stad van het land naar de kleinste stad van het land verhuisd", lacht Sven. "In Antwerpen is het heel druk en we wilden eigenlijk al langer een rustige plek vinden. We speelden met het idee om naar het buitenland te trekken, maar omwille van ons kind hebben we uiteindelijk beslist om in België te blijven. Tijdens onze zoektocht naar een geschikt pand zijn we op de B&B hier in Mesen gebotst. We zijn echt verliefd geworden op het gebouw en we zijn heel blij dat we naar hier zijn verhuisd. Ook Mesen zelf is heel fijn. Deze streek heeft veel te bieden. We zitten niet ver van Ieper en het Heuvelland is gewoon prachtig." De B&B mikt vooral op herdenkingstoeristen. "Maar we zullen ook proberen om mensen uit Antwerpen en Limburg naar hier te lokken voor het wandel- en fietstoerisme." Het interieur van het pand is helemaal in oude stijl en er is ook een mooie binnentuin. Meer info via www.lecloitrestjoseph.net.