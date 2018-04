"Ideale plek voor gezellig dorpscafé" 27 april 2018

Dorine Dewandel (54) uit Ieper staat binnenkort achter de toog van Café du Centre. "Ik heb 25 jaar café gehouden in Woumen, tot mijn zoon Bart overnam", aldus de vrouw, die op dit moment nog in een broodjeszaak in Ieper werkt. "Maar ik kreeg weer zin om café te houden. We zijn dan samen met de brouwer op zoek gegaan naar een pand en zo zijn we in Mesen beland." Café du Centre is opnieuw ingericht. "Het is de bedoeling dat de zaak van 's voormiddags tot 's avonds open is. Het wordt geen nachtcafé. Ook eten serveren we niet. Maar de nieuwe frituur is niet ver."