"Frietjes verkopen overal goed" 27 april 2018

Wijtschatenaar Nick Roelens (24) werkte ooit als traiteur, maar was de laatste jaren actief als vertegenwoordiger. "Mijn liefde voor de horeca kan ik echter niet van mij afschudden. Daarom zal ik nu in Mesen een frituur beginnen", aldus de twintiger. "Het pand waar ik begin juni mijn zaak zal openen, was vroeger een café. Ik huur het gebouw, maar heb het intussen wel omgebouwd tot friethuis Frietnick. Het wordt een klassieke frituur, maar je zal er ook een verse hamburger en een spaghetti kunnen eten."





De klanten kunnen binnen eten en bij mooi weer kunnen ze ook op het terras frietjes smullen.