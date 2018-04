"Enige bakkerij in het dorp, en wie eet nu geen brood?" 27 april 2018

Ronald Roelandt (48), afkomstig uit Bornem, en zijn vrouw Nancy Flo uit Lauwe nemen de oude en enige bakkerij van Mesen over. Ronald was ooit veldwachter in Mesen, maar op dit moment heeft hij samen met zijn echtgenote een buurtwinkeltje in Wijtschate. "Onze bakkerij in de Komenstraat zal ook leveren aan ons winkeltje, dus dat valt mooi samen. We zien het helemaal zitten, ook omdat buurtwinkels overal in Vlaanderen in opmars zijn. Ze zijn de basis voor het sociale leven van de inwoners. En bovendien is Mesen een prachtig stadje en steunt het stadsbestuur ons initiatief volledig en van harte. Wat wil je dan nog meer?"