Zomeropvang voor kinderen met beperking 09 mei 2018

In Merksplas wordt deze zomer een vakantieopvang georganiseerd voor kinderen met een beperking. Kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met een mentale beperking zijn er welkom. De laatste twee weken van juli en de eerste twee weken van augustus staat een team van gemotiveerde jobstudenten en professionele begeleiding klaar voor deze kinderen en jongeren. Het aanbod van activiteiten wordt afgestemd op de diversiteit van kinderen die die dag aanwezig zijn. De opvang is telkens van 8.30 tot 16.30 uur. De kinderen krijgen in de voor- en namiddag een tussendoortje, maar brengen voor 's middags hun boterhammen mee. De opvang vindt plaats in de Vrije Basisschool in de Kloosterstraat 4.