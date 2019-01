Zaakvoerder LOKIP: “Wij hechten wel belang aan dierenwelzijn” Toon Verheijen

16u59 0 Merksplas Christophe Fransen, zaakvoerder van het door Animal Rights geviseerde bedrijf Lokip, respecteert naar eigen zeggen de wetgeving en schenkt veel aandacht aan het welzijn van de leghennen. “We betreuren dat de beelden ongenuanceerd naar buiten zijn gebracht zonder met ons in dialoog te treden”, aldus de zaakvoerder.

Animal Rights bracht maandagmorgen beelden naar buiten naar buiten die gemaakt werden in een van de twee stallen van LOKIP aan de Lochtenberg. De dierenrechtenorganisatie wil daarmee het systeem van verrijkte kooien aan de kaak stellen. Animal Rights heeft het onder meer over leghennen die elkaar kaal pikken en vol stress zitten. “De beelden die getoond worden geven een realistisch beeld van de bevedering van leghennen die rond de 60-65 weken oud zijn”, zegt zaakvoerder Christophe Fransen. “Die beperkte bevedering is niet te linken aan stress of agressiviteit. Wij werken volgens de wettelijke voorschriften. We kijken streng toe dat alle kippen over de wettelijke minimum oppervlakte beschikken. Minstens één keer per dag wordt de hele stal gecontroleerd en dode hennen worden meteen verwijderd. Het kan uiteraard dat er tussen de verschillende controles dieren overlijden, maar die worden dan meteen de controle erna verwijderd. We geven daarnaast kwalitatief voer en voldoende water. Ook de hygiëne houden we strikt in de gaten zowel in de kooien als in de gebouwen.” Volgens de zaakvoerder hebben de dieren geen of weinig stress. “De hennen krijgen de gepaste begeleiding van een dierenarts en ze leggen in een stressarme omgeving. Dat is perfect te bewijzen met het kalme gedrag en geluid van de leghennen op de undercover-video. De hennen zijn ook vrij van letsels en verwondingen.”

Ongenuanceerd

LOKIP startte in 2012 met een stal met verrijkte kooien voor 150.000 leghennen. In 2017 kwam er een stal bij voor 140.000 scharrelhennen. Er is dus geen sprake van 290.000 hennen in kooien. “Wij vallen ook onder de controle van het FAVV en de Inspectie Dierenwelzijn doet ook regelmatig controles”, gaat Fransen verder. “We staan open voor verbeteringen en aandachtspunten. We zullen ons proactief blijven inzetten voor het dierenwelzijn. We betreuren daarom ook dat de beelden nogal ongenuanceerd naar buiten zijn gebracht met als enige doel de sector ineen slecht daglicht te stellen.”