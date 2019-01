Wie heeft Sven Kuyten (30) gezien? Toon Verheijen

22 januari 2019

17u08 0 Merksplas De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de 30-jarige Sven Kuyten. De man is sinds maandagavond 21 januari omstreeks 21 uur vermist.

Sven Kuyten werd een laatste keer gezien in de nachtwinkel in de Leopoldstraat. Daar werden nog camerabeelden van hem gemaakt. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Sven is tussen de 1,70 en 1,80 meter groot en is sportief gebouwd. Hij heeft kort geschoren haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een grijze pull met kap met het opschrift “CORE 1990” in rode en witte letters op een zwarte achtergrond. Hij droeg eveneens een grijze trainingsbroek en witte baskets.

Ook aan Sven zelf wordt gevraagd om iets van zich te laten horen om zijn naasten gerust te stellen. Tips zijn welkom op 0800.30.300.