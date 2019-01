Wegenwerken uitgesteld naar 1 en 2 februari Toon Verheijen

28 januari 2019

13u12 0 Merksplas De geplande wegenwerken op de Steenweg op Weelde zijn met een week uitgesteld en zullen nu plaatsvonden van vrijdagavond 1 februari tot en met zaterdagavond 2 februari om 20 uur. De Steenweg op Weelde is tijdens de werken plaatselijk afgesloten in beide richtingen en het verkeer wordt omgeleid.

Het wegdek van de Steenweg op Weelde is plaatselijk versleten en aan vernieuwing toe. De werfzone bevindt zich tussen het kruispunt met de Kromvenweg en het kruispunt met de Verbindingsstraat en Geheul. De toplaag asfalt wordt er over een afstand van ongeveer een kilometer vervangen.

Het doorgaand verkeer volgt een omleiding via de Steenweg op Turnhout (N124) en Koekhoven/Geheul. Voor fietsers wordt er een kortere omleiding voorzien via het domein van het Zwart Goor en Geheul. Woningen en bedrijven in de werfzone blijven tijdens de werkzaamheden meestal bereikbaar met de wagen, behalve tijdens specifieke werken zoals het frezen van de oude asfaltlaag of het aanbrengen van de nieuwe laag asfalt.