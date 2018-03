Wandeling toont vergeten kantjes 23 maart 2018

Toerisme Merksplas organiseert op zondag 15 april tijdens de opening van het nieuwe toeristische seizoen een gegidste wandeling door het dorp. Tijdens de wandeling wordt er dieper ingegaan op verdwenen legendes, verhalen en vergane sites, zoals waar de naam 'Krollepaadje' vandaan komt en waarom Sint Willibrordus als patroonheilige gekozen is.





Op al die vragen komt er tijdens de wandeling een antwoord. Het vertrek is voorzien om 13.30 uur aan het Infokantoor Toerisme. De wandeling van vijf kilometer wordt afgesloten met een drankje in GC De MARc/kT. (VTT)