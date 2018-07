Vrijwilligers gezocht 19 juli 2018

02u49 0

De Minder Mobielen Centrale is op zoek naar vrijwilligers. Kandidaten moeten een rijbewijs, een eigen wagen en uiteraard ook de nodige vrije tijd hebben en een uiteraard bereid zijn de minde mobiele medemens uit de nood te helpen. Elke rit wordt per mail of telefonisch aangevraagd en je bepaalt zelf de momenten waarop je beschikbaar bent om te rijden. (VTT)





Meer info op 014/63.94.80