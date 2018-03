Vlaams parlementslid trekt N-VA-lijst 31 maart 2018

03u08 0 Merksplas Vlaams parlementslid Tine Van der Vloet zal bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de N-VA lijst in Merksplas trekken.

Tine Van der Vloet stond mee aan de wieg van de lokale N-VA-afdeling in Merksplas. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd ze verkozen als gemeenteraadslid, en sinds 2014 zetel ze ook in het Vlaams parlement.





"Met Tine als lijsttrekker hebben we een jonge en heel gedreven vrouw, ervaren gemeenteraadslid en parlementslid met connecties in Brussel aan het roer. Daar kan onze volledige afdeling zich in vinden en we steunen haar dan ook unaniem", zegt Luc Holthof van N-VA Merksplas.





Verenigingsleven

Van der Vloet is binnen het Vlaams parlement actief in de commissies Welzijn en Wonen, Armoede en Gelijke Kansen. Lokaal hecht ze veel belang aan het verenigingsleven en bruisende buurtwerkingen. De samenwerkingen tussen de vele verenigingen én de gemeente zijn één van haar grootste bekommernissen.





"Het verenigingsleven is immers de hoeksteen van het gemeenschapsleven", zegt Tine Van der Vloet.





"Ik ben mijn afdeling dankbaar voor hun vertrouwen en we zullen met een goede, sterke en gemotiveerde ploeg richting de verkiezingen trekken." (JVN