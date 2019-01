VIDEO. Animal Rights voert actie tegen kippenstal Zaakvoerder komt ook kijkje nemen en weerlegt de aantijgingen Toon Verheijen

12 januari 2019

15u08 0 Merksplas De vzw Animal Rights heeft zaterdagnamiddag actie gevoerd voor de poort van de megastal aan de Lochtenberg in Merksplas. De dierenrechtenorganisatie bracht eerder deze week beelden uit van binnenin de stal en wil de leefomstandigheden aankaarten. De landbouwer zelf zegt met alles in orde te zijn. “We krijgen zelfs complimenten over hoe verzorgd het hier is.”

Animal Rights bracht eerder deze week beelden uit die in de grote stallen in aan de Lochtenberg waren gemaakt. In een van de stallen zitten 150.000 kippen in kooien die volledig legaal zijn. Animal Rights wil echter aantonen dat de leefomstandigheden voor de kippen niet ideaal zijn. “De dieren zitten vol stress en pikken elkaar kaal", vertelt Els Van Campenhout, woordvoerster van Animal Rights Belgie. “We hebben niets tegen deze boer op zich, maar willen het systeem aankaarten. We hebben ook rustig met elkaar gepraat.”

Animal Rights heeft ook een petitie geopend die ondertussen al 27.500 keer is getekend. “Die petitie gaan we binnenkort aan minister Ben Weyts overhandigen om onze eisen extra kracht bij te zetten.” Ben Weyts liet enkele dagen geleden al weten om in een volgend regeerakkoord van de Vlaams regering een verbod op kooikippen te laten opnemen. In Wallonië gaat dat in in 2028.

Geen dierenleed

Zaakvoerder Christophe Fransen kwam samen met zijn vriendin en medewerkster Sarah Cools ook een kijkje nemen bij de actie, maar hield zich bewust op de achtergrond. “We hebben na het verspreiden van de beelden ook ontzettend veel positieve reacties gekregen”, vertellen de twee. “Positief omdat iedereen het zo proper vindt in de stallen.” Opvallend ook: als je aan de stal staat, klinkt er muziek. “We doen dat omdat kippen dan rustiger worden. Dan schrikken ze minder als ze knallen horen of als er eens een vliegtuig overvliegt. Wij staan er echt op dat alles hier proper is. We willen dat niet anders. De dieren worden echt wel goed verzorgd. We blijven het ook jammer vinden dat de beelden stiekem zijn gemaakt. Ze moeten op een of andere manier toch binnengebroken zijn, want normaal gezien zijn alle deuren hier toe.”