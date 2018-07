Twee weken werken in centrum 02 juli 2018

De firma Teletronica voert vanaf vandaag werken uit in de Schuttershofstraat, de J. Mertensstraat en Molenzijde. De eerste fase van de werken zal plaatsvinden in de Schuttershofstraat en zal duren van maandag 2 juli tot en met vrijdag 6 juli. De Schuttershofstraat wordt dan enkelrichting. Er zal gegraven worden in de stoep en het fietspad waardoor deze tijdelijk niet bruikbaar zijn. Fietsers en voetgangers moeten dan over de rijbaan. Als gevolg hiervan zal één rijstrook afgesloten worden voor voertuigen, zodat fietsers en voetgangers veilig de werken kunnen passeren. Het verkeer dat van de Markt naar het rondpunt van de Molenzijde wil, zal tijdelijk moeten omrijden via de gesignaleerde omleidingen.





Fase 2, die plaatsvindt in de Molenzijde en de J. Mertensstraat, zal duren van maandag 9 juli tot en met donderdag 12 juli. Ook hier zullen het fiets- en voetpad niet toegankelijk zijn. Het verkeer dat van de Steenweg op Hoogstraten naar het rondpunt van de Molenzijde moet, wordt omgeleid via het dorpscentrum. (VTT)