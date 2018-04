Twee twintigers nemen 'De Kolonie' over NICO EN ALEXANDER (BEIDEN 26) HETEN JE WELKOM OP 5 MEI TOON VERHEIJEN

28 april 2018

02u45 0 Merksplas De brasserie in De Kolonie heeft vanaf 5 mei nieuwe uitbaters. Nico Piga en Alexander Acasandri (beiden 26) nemen het roer over, ook van het bezoekerscentrum en de zes bestaande B&B-kamers in de paardenstallen. Over drie jaar kan daar nog een hotel bijkomen.

Enkele weken geleden geraakte plots bekend dat Corsendonk Groep, dat behalve de brasserie, het bezoekerscentrum, de vergaderzalen en de B&B ook het hotel zou gaan uitbaten, zich terugtrok. "Een verschil in visie" klonk het officieel, maar in de wandelgangen was vooral kritiek te horen op het feit dat Corsendonk Groep niet meteen dezelfde klanten voor ogen had als de gemeente en de provincie. De gemeente deed een nieuwe oproep en kreeg enkele serieuze gegadigden. Uiteindelijk waren het Nico Piga en Alexander Acasandri die aan het langste eind trokken. "Ze hebben ervaring in de horeca én komen er ook wonen. Dat is niet onbelangrijk", aldus burgemeester Frank Wilrycx.





Nico en Alexander waren een van de eersten die wisten dat Corsendonk uit het project stapte, want Nico werkte voor hen. "Het was een uitgelezen kans", vertellen de twee. "We zijn natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan, want het is een zware investering. Maar we zijn beiden nog maar 26 en willen er echt voor gaan. Onze opzet van de brasserie is wel duidelijk. We willen het heel laagdrempelig houden. Een normale, maar lekkere kaart met een volks karakter. Iedereen moet zich welkom kunnen voelen. Ook de wandelaar of de fietser die nog een pintje wil drinken. We openen in het weekend van 5 en 6 mei, wanneer ze hier net enkele duizenden mensen verwachten door verschillende evenementen. We zullen er dus meteen moeten staan (lacht)."





Om mensen tijdens de drukke zomermaanden sneller te helpen als ze buiten op het terras zitten, wordt er een zomerbar geplaatst. "En in de winter maken we daar een winterbar van", lachen de twee. "Dan plaatse we wat extra vuurkorven. Zo hopen we die kalmere periode te overbruggen."





B&B

De twee paardenstallen waar de B&B-kamers in onder zijn gebracht, worden momenteel nog afgewerkt. "Die zouden we graag tegen de zomer openen", vertellen de twee mannen. "Beneden zijn er vergaderzalen. De ontbijtruimte gaan we voorzien in de zaal boven de horecazaak."





Hotel

Als de zaak de komende drie jaar goed draait, dan zijn de twee ook de eerste kandidaat-uitbaters voor het hotel. Die verbouwingswerken moeten klaar zijn tegen 2020. Voor de andere gebouwen wordt nog altijd gedacht aan onder meer een brouwerij en/of een welnessgedeelte.