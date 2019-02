Tom Janssen nieuwe voorzitter N-VA Toon Verheijen

07 februari 2019

Tom Janssen is verkozen als nieuwe voorzitter van N-VA Merksplas. Hij volgt daarmee Luc Holthof op. Ook Harrie van der Vloet, Herman Verhoeven, Kris Schuermans, Marc Peeraer, Bart Rameysen, Sonja Meyvis, Stan Schellekens en Safet Zenuni krijgen een plaats in het dagelijkse bestuur van de partij samen met de drie mandatarissen Tine van der Vloet, Luc Holthof en Greet Willemsen. Luc Holthof is verkozen tot ondervoorzitter.