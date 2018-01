Storm was toch voor iets goed GEMEENTE BESLIST KANTINE KSK SNELLER TE RENOVEREN NA SCHADE TOON VERHEIJEN

23 januari 2018

02u35 0 Merksplas De stormwind van vorige donderdag was dan toch voor iets goed. Merksplas gaat het gebouw dat voetbalclub KSK Merksplas in bruikleen heeft van de gemeente, immers versneld renoveren. Dankzij de doorgedreven inzet van de technische dienst zal er waarschijnlijk ook al in het weekend van 4 februari weer gevoetbald kunnen worden.

De schade na de storm van vorige week donderdag was groot voor voetbalclub KSK Merksplas. Nagenoeg de volledige dakbedekking en isolatie gingen waaien en ook de helft van de ramen van het kantinegebouw op de eerste verdieping moest eraan geloven. Maar ondertussen is er weer aardig wat licht aan het einde van de tunnel.





Dubbel geplooid

"De komende dagen wordt er op het dak een waterafstotende laag aangebracht zodat het gebouw in elk geval weer volledig waterdicht wordt", zegt schepen Kris Govers (Leerbaar Merksplas). "De mensen van onze technische dienst hebben zich de voorbije vier dagen ook dubbel geplooid om alles zo snel mogelijk in orde te krijgen. Er is ondertussen ook iemand komen kijken voor het grasveld. Er zal alles samen zo'n 700 vierkante meter afgegraven moeten worden van het A-veld omdat daar mogelijk die glassplinters in zitten. Zonder extreme weersomstandigheden zal het A-veld vanaf 4 februari ook weer gebruikt kunnen worden. Onze jeugdspelers kunnen er dit weekend weer terecht. De kantine moet dan normaal ook deels terug te gebruiken zijn."





De voorbije maanden werd er naast het huidige gebouw al een nieuwe blok gezet met enkele kleedkamers. De volgende fase - die over een twee tot drie jaar zou uitgevoerd worden - wordt nu versneld uitgevoerd. Een investering van iets meer dan 200.000 euro. "Het gaat om het vervangen van de ramen, de isolatie en het dak", vertelt sportschepen Kris Govers. "Dat was inderdaad pas de bedoeling om over een aantal jaren te doen, maar nu zitten we met het feit dat de helft al beschadigd is door de storm en grondig hersteld moet worden. Daarom leek het ons beter alles ineens aan te pakken."





Dozen vol water

De club is ook blij met de enorme inzet van de technische diensten. Ze wacht nu af wat de poetsploegen in opdracht van de gemeente doen om dan eventueel nog voor het weekend zelf de handen uit de mouwen te steken. "We hebben ondertussen ook gemerkt dat de schade toch nog wat groter is dan verwacht", vertelt Jef Van Dun van KSK Merksplas. "De keuken en de berging hebben ook heel wat schade opgelopen. De dozen met glazen bijvoorbeeld zitten vol water. Ook het hout van de keuken heeft veel vocht opgeslorpt. We vrezen dat ook die moet vervangen worden. Maar voorlopig kunnen we ons zeker wel behelpen." De thuiswedstrijd van de A-ploeg is dit weekend in elk geval afgelast. De jeugd speelt normaal wel.