Stopzetting overeenkomst Corsendonck Hotels kost gemeente geld 24 maart 2018

02u37 0

Het stopzetten van de overeenkomst tussen de Corsendonck Hotels en de gemeente Merksplas zal volgens oppositiepartij N-VA de gemeentekas veel geld kosten. Nu al is er sprake van een extra kost van 170.000 euro. "Toen de gemeente destijds de toewijzing deed aan Corsendonck, is dat gebeurt op basis van de keuze voor het geld en niet voor de visie", zeggen Hans Cornelis, Tine Van Der Vloet en Koen Verheyen namens N-VA. "Corsendonck betaalde immers drie maal meer dan de andere kandidaten. Nu is er opnieuw een concessie uitgeschreven en worden weer de financiën belangrijker geacht dan de visie."





N-VA hekelt vooral de gevolgen voor de gemeentekas. "Op de gemeenteraad vernoemde het bestuur al extra kosten van 170.000 euro, maar hoeveel dit precies zal zijn, hangt nog van enkele factoren af. Het college wil de investeringen van Corsendonck Hotels overnemen. Bovendien is er door de opzegging de mogelijkheid dat de site voor een periode niet zal worden uitgebaat, wat ook voor minder inkomsten zal zorgen. Dat in de plannen heel wat hotelkamers werden voorzien, op vraag van Corsendonck Hotels, zorgde ook dat de geplande renovatie door het gemeentebestuur erg op hun lijf was geschreven. Er gaan meer dan waarschijnlijk opnieuw aanpassingen moeten gebeuren, alsook aan de vergunningen en de dossiers bij Vlaanderen." (VTT)