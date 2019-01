Steenweg op Weelde 24 uur dicht voor nieuw wegdek Jef Van Nooten

20 januari 2019

08u11 0 Merksplas De Steenweg op Weelde in Merksplas wordt vrijdagavond 24 uur lang afgesloten voor het verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal er herstellingswerken uitvoeren aan het wegdek.

De onderhoudswerken staan gepland van vrijdagavond 25 januari om 20 uur tot zaterdagavond 26 januari om 20 uur. Over een afstand van ongeveer een kilometer wordt de bovenste laag asfalt van het wegdek vernieuwd. “Het wegdek van de Steenweg op Weelde (N132) is plaatselijk versleten en aan vernieuwing toe. De werfzone bevindt zich tussen het kruispunt met de Kromvenweg en het kruispunt met de Verbindingsstraat en Geheul”, zegt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “De toplaag asfalt wordt er over een afstand van ongeveer een kilometer vervangen.”

Tijdens de werken wordt de Steenweg op Weelde in beide richtingen afgesloten. Het doorgaand verkeer volgt een omleiding via de Steenweg op Turnhout (N124) en de Koekhoven/Geheul. Voor fietsers wordt er een kortere omleiding voorzien via het domein van het Zwart Goor en Geheul.

Asfaltwerken zijn weergevoelig. Bij regenweer of te koude temperaturen kan de huidige planning nog wijzigen.