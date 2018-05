Spetserfeesten in het centrum 11 mei 2018

Unizo Merksplas organiseert op zondag 27 mei 2018 een grote braderij in het centrum van de gemeente. Verschillende handelaars zetten hun koopwaar in de kijker. Er zullen ook kermisattracties en springkastelen staan voor de kinderen. Inwoners die creatief zijn aangelegd, mogen ook hun werk laten zien.





Verder is er ook nog een vlooienmarkt en een modeshow. (VTT)