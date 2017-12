Snelheidsduivel rijdt dubbel zo snel als toegelaten 02u34 0

De politie heeft snelheidscontroles gehouden op verschillende plaatsen in de zone. Er werden in totaal 1.269 voertuigen gecontroleerd waarvan er 46 te snel reden. Op Molenzijde in Merksplas werd één bestuurder betrapt die tegen 100 kilometer per uur voorbij de flitscamera vloog. Daar geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. (VTT)