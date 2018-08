Schepen doet mee aan WK halve triatlon KRIS GOVERS VERTREKT VANDAAG NAAR ZUID-AFRIKA TOON VERHEIJEN

29 augustus 2018

02u33 0 Merksplas Kris Govers weet op zijn 57ste nog niet van ophouden. De schepen van Sport stapt vandaag het vliegtuig op om deel te nemen aan het WK halve triatlon in Zuid-Afrika. Een selectie die hij afdwong na zijn overwinning onlangs in Dubai.

Kris Govers (57), alias de Cees, is een bekend figuur in Merksplas, met zijn karakteristieke kale kop en snor. Hij is ook bouwvakker en schepen van Sport voor Leefbaar Merksplas. Vandaag stapt de sportieve 'oude rakker' het vliegtuig op richting Port Elizabeth in Zuid-Afrika om er deel te nemen aan het WK halve triatlon. Niet zomaar een wedstrijd, want een kwalificatie moet je afdwingen.





Doel: top 30

"Ik heb mijn selectie afgedwongen in Dubai enkele weken geleden", vertelt Kris Govers. "Ik wist dat er twee plaatsen te verdienen waren, maar vermoedde dat het extreem moeilijk zou worden. Uiteindelijk heb ik daar, zonder mezelf te bestoefen, eigenlijk best wel een puike prestatie weggezet. Nu mag ik naar Zuid-Afrika. Samen met 3.000 andere mannen en nog eens evenveel vrouwen deelnemen aan het WK met zo'n tweehonderd deelnemers in mijn categorie. Mijn doel? Een top 30 zou mooi zijn."





Late roeping

Een halve triatlon. Dat is 1,9 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en nog eens een halve marathon lopen. Pittig dus. "En dan te weten dat ik eigenlijk pas op vrij late leeftijd ben beginnen te zwemmen", lacht Kris Govers. "Dat was nu eenmaal mijn ding niet. Voetballen en loopwedstrijden. Dat deed ik al van kindsbeen af. Maar het triatlongebeuren? Daar ben ik echt pas rond mijn 51ste mee begonnen. Al reed ik daarvoor al wel meer dan regelmatig wat amateurkoersen op de fiets. Maar de triatlon is leuk. Zie het maar als een late roeping (lacht)." Ondertussen staat de teller op vijftien halve triatlons en een tiental volledige triatlons.





30 uren trainen per week

Sportieve Cees weet voorlopig van geen ophouden. Vijftien tot dertig uren trainen per week is geen uitzondering. Maar hij heeft nog een droom. Of meer dan een. "Ik blijf nog doorgaan zolang ik me fit voel", vertelt Kris Govers. "Mijn grootste droom is om het WK triatlon in Hawai te halen. In 2016 was ik er zo dichtbij met een kwalificatie in Kopenhagen. Ik stond op vijftien kilometer van het einde van de marathon op een tweede plaats met een comfortabele voorsprong van zeven minuten. Maar plots werd ik geveld door een buikvliesontsteking. Dat stond gelijk met een onmiddellijke opgave. Een andere droom is naar Compostela wandelen. Nog eens. Tien jaar geleden heb ik dat ook al eens gedaan, toen voor een goed doel (voor de toen 11-jarige Seppe Van Loon die aan leukemie leed, red). Maar ik wil vooral ook één iemand danken. Mijn vrouwke. Ik kan en mag dit doen van haar. Mijn grootste supporter en coach."